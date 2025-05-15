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ddr22
Valve разрабатывает новый проект под кодовым названием Tf
Утечка указывает на новый игровой проект Valve

В сети появились слухи о новом проекте компании Valve, известном под кодовым названием Tf. Информация была обнаружена в обновлении для Deadlock известным инсайдером Тайлером МакВикером.

Согласно данным, проект Tf имеет собственную пресет-конфигурацию в движке Source 2, что свидетельствует о его активной разработке. Это стандартная практика Valve для всех новых игр, позволяющая командам использовать специализированные инструменты разработки.

Хотя кодовое название может ассоциироваться с Team Fortress, инсайдер исключает возможность простого переноса Team Fortress 2 на Source 2. Учитывая временные рамки, проект, вероятно, находится на ранней стадии разработки, аналогичной первым прототипам Deadlock.

Пока никаких официальных подтверждений от Valve не поступало. Сообщество ожидает дополнительной информации, которая может просочиться в будущих обновлениях Source 2 или других проектов компании.

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