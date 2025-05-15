Первые шаги AMD в подготовке к выпуску процессоров Zen 6

Компания AMD сделала первый шаг в разработке процессоров следующего поколения Zen 6, отправив начальный патч для ядра Linux. Этот шаг, обнаруженный изданием Phoronix, свидетельствует о переходе компании к активной фазе работы над новой архитектурой.

Патч вводит идентификатор X86_FEATURE_ZEN6, который будет использоваться для распознавания процессоров Zen 6 операционной системой. Интересно, что новые чипы сохранят кодовое обозначение Family 1Ah, как и их предшественники Zen 5, отличаясь только идентификаторами моделей.

Согласно имеющимся данным, линейка Zen 6 будет включать:

- Десктопные процессоры Medusa Ridge с 12, 24 и 32 ядрами.

- Серверные решения EPYC Venice с комбинацией Zen 6 и Zen 6c ядер.

Патч помечен как срочный и, вероятно, будет включен в текущий цикл обновлений Linux 6.15. Этот шаг соответствует традиции AMD, когда поддержка новых архитектур в Linux появляется задолго до их официального анонса.