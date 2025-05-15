Отмена мобильной игры Kingdom Hearts Missing Link ознаменовала смену стратегии Square Enix

Игроки серии Kingdom Hearts получили сразу две важные новости от издателя Square Enix: разработчики подтвердили продолжение работ над четвёртой частью культового сериала, однако сообщили о закрытии проекта мобильной игры Kingdom Hearts Missing Link. Причина отмены связана с невозможностью обеспечить удовлетворительный игровой опыт на долгосрочной перспективе.

За отменой игры кроются стратегические изменения внутри самой компании. Square Enix объявила о масштабном плане перезагрузки своей деятельности сроком на три года, направленной на повышение качества выпускаемых продуктов и оптимизацию производства. Среди основных пунктов плана значатся создание исследовательского подразделения для разработки инструментов на основе искусственного интеллекта, акцент на мультиплатформенные релизы, централизованное управление всеми проектами одной студией, сокращение аутсорсинга и отказ от нескольких проектов.

Эти меры направлены на достижение стабильных финансовых показателей, хотя на начальном этапе реализации плана ожидается значительное снижение выручки. Поэтому фанатам пока придётся набраться терпения и ждать новых анонсов, связанных с развитием франшизы Kingdom Hearts.