Компания Samsung рассматривает отказ от Galaxy S26 Plus в пользу тонкого Edge-варианта

Samsung рассматривает радикальные изменения в линейке флагманских смартфонов. Согласно данным южнокорейского издания The Elec, компания планирует отказаться от модели Galaxy S26 Plus в пользу ультратонкого Galaxy S26 Edge.

Это решение обусловлено слабыми продажами Plus-версий в текущих сериях. Например, для Galaxy S25+ установлен план продаж всего 6,7 миллиона устройств против 13,6 миллиона у базовой модели и 17,4 миллиона у Ultra-версии. Новый Edge-вариант должен стать более привлекательным для покупателей.

Однако ультратонкий дизайн Galaxy S25 Edge, представленного ранее в этом году, имеет ряд компромиссов: уменьшенный аккумулятор, более медленную зарядку и отсутствие телеобъектива при более высокой цене. Чтобы оправдать замену Plus-модели, Samsung придется существенно доработать характеристики Galaxy S26 Edge.

Решение пока не окончательное — окончательный выбор будет зависеть от успеха Galaxy S25 Edge. В рамках проекта NPA уже началась разработка Galaxy S26 серии, причем Plus-модель пока не включена в планы. Интересно, что Samsung параллельно разрабатывает четыре OLED-панели для будущей линейки, что оставляет место для различных сценариев.

Этот шаг может кардинально изменить стратегию Samsung на флагманском рынке, сделав акцент на ультратонких решениях вместо традиционного среднего варианта в линейке. Окончательное решение станет известно ближе к анонсу новых устройств.