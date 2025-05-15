Новые рендеры подтверждают скорый выход механических часов Casio EFK-100

Компания Casio, десятилетиями ассоциирующаяся с кварцевыми технологиями, совершает неожиданный шаг в мир механики. Согласно последним данным, бренд готовит к выпуску свою первую линейку механических часов EFK-100 под флагом Edifice.

Новинка сохранит характерный для серии Edifice дизайн с четкими линиями и компактными размерами, но получит автоматический механизм Seiko NH35. Этот проверенный калибр с запасом хода 40 часов, функцией ручного подзавода и секундной остановкой станет надежной основой для дебютной механической модели Casio.

Текущие рендеры демонстрируют три варианта циферблатов - глубокий зеленый, арктический белый и океанский синий с фактурной поверхностью, напоминающей минеральную крошку. Часы оснащены простыми индексными метками, окошком даты на 6 часах и обещают водонепроницаемость до 100 метров при толщине корпуса менее 10 мм.

Ожидается, что стальные версии EFK-100 будут стоить около 300 долларов, а модели с углепластиковым корпусом - до 500 долларов. Официальная презентация запланирована на июнь, и хотя новинка вряд ли сразу изменит расстановку сил на рынке, сам факт выхода Casio в механический сегмент вызывает живой интерес у ценителей часового искусства. Это может стать самым значимым событием для бренда со времен Кварцевой революции.