Летнее обновление Palworld добавит контент из вселенной Terraria

Разработчики Palworld из студии Pocketpair объявили о масштабном обновлении под названием Tides of Terraria, которое выйдет этим летом. Версия 0.6 принесет полноценный кроссовер между двумя популярными играми в жанре выживания - Palworld и Terraria.

Обновление не ограничится косметическими изменениями. В игровой мир Palworld будут интегрированы существа и механики из Terraria, что обещает новый игровой опыт и свежие стратегии. Разработчики позиционируют этот апдейт как самый амбициозный за всю историю проекта.

Анонс состоялся на фоне продолжающихся юридических сложностей с The Pokemon Company, обвиняющей Pocketpair в нарушении авторских прав. В ответ студия уже внесла изменения в некоторые игровые механизмы, включая знаменитые сферы для ловли существ.

В настоящее время Palworld доступен в раннем доступе на платформах Steam, Xbox и в сервисе Game Pass. До 19 мая действует скидка 25% в Steam-версии игры. Летнее обновление должно укрепить позиции проекта, предложив поклонникам обеих франшиз уникальный совместный контент.