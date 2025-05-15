Новый игровой лэптоп Chuwi удивляет производительностью и технологичными решениями

Компания Chuwi недавно представила несколько устройств, включая компактный ноутбук MiniBook X с процессором Intel N150, который доступен по цене около 346 долларов на площадке Amazon. Однако теперь компания решила выйти на рынок игровых ноутбуков, анонсировав новый продукт — игровую машину GameBook.

Новинка оснащается мощным гибридным процессором AMD Ryzen 9 9955HX и графическим ускорителем NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti. Имеется два слота SO-DIMM для установки оперативной памяти объёмом до 32 ГБ стандарта DDR5-5600, а также два разъёма M.2 2280 для подключения одного твердотельного накопителя формата PCIe 5.0 и другого типа PCIe 4.0. Питание обеспечивает аккумулятор ёмкостью 77,77 Вт·ч, способный заряжаться мощностью до 250 Вт через вход постоянного тока либо 140 Вт посредством портативного зарядного устройства через порт USB Type-C, размещённый сзади корпуса устройства.

Отдельно отмечается наличие 16-дюймового экрана высокого разрешения (2560×1600 пикселей), выполненного по технологии IPS и обеспечивающего частоту обновления кадров до 300 Гц, охват цветовой гаммы 100% sRGB и максимальную яркость подсветки в 500 нит. Несмотря на схожесть дизайна и характеристик с моделью XMG Neo 16 2025, новинка лишилась панели Mini LED.

Пока неизвестны ни цена новинки, ни сроки её появления в продаже. За дополнительной информацией рекомендуется обратиться непосредственно на официальный сайт производителя.