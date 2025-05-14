Саудовская Аравия инвестирует в ИИ-инфраструктуру с процессорами Nvidia и AMD

Nvidia заключила крупную сделку по поставке графических процессоров для искусственного интеллекта в Саудовскую Аравию. Генеральный директор компании Дженсен Хуанг на инвестиционном форуме в Эр-Рияде сообщил о планах отправить 18 000 ускорителей Grace Blackwell GB200 вместе с оборудованием InfiniBand для центра обработки данных мощностью 500 мегаватт.

Этот контракт является частью масштабной программы стоимостью 10 миллиардов долларов, инициированной председателем организации Humain наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом. Компания AMD также примет участие в проекте, поставив дополнительные ускорители и программное обеспечение для дата-центров, расположенных как в Саудовской Аравии, так и в США.

Новость положительно отразилась на котировках обеих компаний. Акции Nvidia подорожали на 6,4%, а AMD - на 4,5% в ходе торгов в Нью-Йорке. Сделка стала возможной после того, как администрация США отказалась от планов ввести экспортные ограничения на поставки передовых чипов в Саудовскую Аравию.

Humain планирует использовать новое оборудование для работы с крупномасштабными языковыми моделями на арабском языке, создавая региональный центр исследований и внедрения генеративного ИИ. Требования саудовского законодательства о хранении персональных и финансовых данных внутри страны уже привлекли в королевство такие технологические гиганты, как Amazon, Google и Oracle, которые объявили о строительстве собственных дата-центров.