Новая модель GMW-B5000D-1C повторяет стиль первых часов G-Shock

Компания Casio готовит к выпуску новую модель в линейке металлических часов G-Shock. Устройство под названием GMW-B5000D-1C, появление которого ожидается в июне 2025 года, представляет собой современную интерпретацию легендарной модели DW-5000C 1983 года.

Часы сохраняют узнаваемый квадратный корпус из нержавеющей стали, но получают важное стилистическое отличие — красное акцентное кольцо по внутреннему краю безеля, как у оригинальной модели. Технические характеристики включают солнечную панель для подзарядки, синхронизацию времени через Bluetooth, водонепроницаемость до 200 метров и все стандартные функции G-Shock.

Размеры новинки составляют 49,3×43,2×13 мм при весе 167 г. Часы комплектуются металлическим браслетом с надежной застежкой, как и другие модели серии GMW-B5000.

Пока неясно, будет ли эта модель выпущена ограниченным тиражом или станет постоянным предложением в линейке. Поклонники бренда уже оценили внимание к историческим деталям, что делает релиз особенно значимым для коллекционеров. Официальные данные о цене и точной дате выхода появятся позднее.