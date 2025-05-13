На сайте SATA-IO появилась страница о новых процессорах AMD Ryzen Threadripper PRO 9000

В преддверии выставки Computex 2025 в сети появились новые данные о процессорах AMD следующего поколения. На этот раз информация поступила с официального сайта организации SATA-IO, где неожиданно опубликовали страницу, посвященную линейке Ryzen Threadripper PRO 9000 WX-Series.

Аналитики отмечают, что это косвенное подтверждение скорого анонса новых рабочих станций на архитектуре Zen 5. Ожидается, что AMD представит процессоры Shimada Peak 21 мая в рамках своего выступления на Computex. Новинки станут логическим продолжением текущего поколения Ryzen Threadripper PRO 7000WX.

Примечательно, что информация касается исключительно профессиональной линейки PRO. Данных о потребительских версиях 9000X для высокопроизводительных десктопов пока нет. К сожалению, опубликованная страница не содержит технических характеристик или других подробностей о новинках.