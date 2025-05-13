Это уже второй успешный краудфандинговый проект ESR после Geo Wallet с функцией Find My, получившего награду iF Design Award 2025

Компания ESR, известный производитель аксессуаров с технологией MagSafe, запустила на Kickstarter кампанию по выпуску беспроводной мыши MagMouse с магнитным креплением. Проект, стартовавший 28 апреля 2025 года, уже превысил целевой показатель финансирования, собрав поддержку более 700 участников.

MagMouse выделяется уникальной конструкцией, позволяющей крепить устройство к ноутбуку или планшету с помощью магнитной основы. Сила крепления составляет 600 г, что обеспечивает надежную фиксацию 75-граммовой мыши. Встроенный кабель USB-C для зарядки скрыт в корпусе, а аккумулятор емкостью 500 мАч заряжается за 45 минут и работает до 160 часов.

Мышь оснащена четырехсторонним колесом прокрутки, поддерживает подключение по Bluetooth 5.0 и через радиоканал 2.4 ГГц. Устройство совместимо с Windows, macOS, iPadOS, Android и другими операционными системами.

Ранние участники кампании могут приобрести MagMouse со скидкой 32% за 24 доллара. Обычная цена составит 36 долларов после окончания акции. Это уже второй успешный краудфандинговый проект ESR после Geo Wallet с функцией Find My, получившего награду iF Design Award 2025.

Разработчики подчеркивают, что MagMouse создана для людей, которые часто работают в движении — в кафе, на встречах или в учебных аудиториях. Магнитное крепление освобождает руки, а компактный дизайн делает мышь удобным спутником в поездках.