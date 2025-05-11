Опасный челлендж в TikTok приводит к повреждению школьных хромбуков и угрозе безопасности

В социальной сети TikTok набирает обороты тревожный тренд, получивший название "ChromebookChallenge". Учащиеся школ намеренно портят выданные учебными заведениями ноутбуки, вставляя в USB-порты различные металлические предметы - скрепки, карандаши, фольгу и другие проводящие материалы.

Подобные действия приводят к повреждению литий-ионных аккумуляторов устройств, что в ряде случаев вызывает их возгорание или даже взрыв. Особенно много таких инцидентов зафиксировано в Денверских государственных школах, хотя проблема распространяется по всей стране.

Мотивация участников челленджа варьируется от желания получить внимание сверстников до намеренного срыва учебного процесса. Многие подростки ошибочно полагают, что раз устройства принадлежат школе, то их действия останутся безнаказанными.

Однако, последствия таких "развлечений" могут быть крайне серьезными. Помимо риска получить травмы самим и подвергнуть опасности окружающих, участники челленджа могут столкнуться с юридической ответственностью. Некоторые школы уже были вынуждены проводить эвакуацию и досрочно завершать занятия из-за подобных инцидентов.