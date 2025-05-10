Сравнение производительности основано на отдельных тестах и вызывает вопросы к объективности.

Компания Qualcomm начала активную рекламную кампанию, направленную на продвижение своей платформы Snapdragon X Elite. В центре внимания — способность процессора сохранять высокую производительность при работе от батареи, в отличие от чипов Intel Lunar Lake, которые, по заявлению Qualcomm, теряют до 55% мощности при отключении от сети. Это утверждение было подкреплено данными из Geekbench v6.2, где оценивалась однопоточная производительность Windows-устройств.

Однако детали тестирования указывают на ограниченность метода: использовался сингл-тест в Geekbench 6.2, который не даёт полной картины реальной работы системы. В ходе независимого анализа двух моделей Dell XPS 13 (на Snapdragon X Elite и Intel Core Ultra 7 256V) выяснилось, что показатели в однопоточных задачах почти равны. При этом при работе от аккумулятора Intel-модель действительно снижает производительность CPU на 9% и GPU на 3%, тогда как Snapdragon демонстрирует более стабильное поведение.

Важно отметить, что это не делает Qualcomm явным победителем. Snapdragon X Elite предлагается в устройствах с более высокой стоимостью, а его внедрение в экосистему Windows сопровождалось проблемами совместимости программного обеспечения. Intel же продолжает развивать линейку Lunar Lake, которая, несмотря на меньшее количество ядер, хорошо справляется с типичными офисными и веб-задачами.