Новинки сочетают в себе производительность дата-центра и удобство настольного ПК, обеспечивая доступ к мощным вычислениям

ASUS анонсировала два новых устройства — ExpertCenter Pro ET900N G3 и Ascent GX10, которые созданы специально для работы с интенсивными ИИ-задачами. Эти системы построены на базе сверхпроизводительных чипов NVIDIA Grace Blackwell и позиционируются как решения, способные заменить крупные серверные установки для тех, кому нужна локальная обработка данных без зависимости от облачных сервисов.

ExpertCenter Pro ET900N G3 использует NVIDIA GB300 Superchip, объединяющий процессор Grace CPU и GPU Blackwell через интерфейс NVLink-C2C. Это даёт возможность работать с моделями, требующими до 784 ГБ когерентной памяти. Такой подход позволяет запускать сложные ИИ-сети, обучать модели и выполнять массовые вычисления, не уступая по мощности серверному оборудованию. Устройство работает под управлением специальной версии Ubuntu Linux, оптимизированной для ИИ-приложений.

Второе устройство — Ascent GX10 — это мини-ПК, который легко поместится на столе, но при этом предлагает до 1000 TOPS вычислений и 128 ГБ унифицированной оперативной памяти. Он рассчитан на пользователей, которым нужно высокопроизводительное оборудование в компактном корпусе. В паре такие устройства могут быть объединены через технологию ConnectX-7, что делает их ещё более эффективными при работе с гигантскими моделями, такими как Llama 3.1 с 405 миллиардами параметров.