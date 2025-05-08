Новинка не анонсирована официально, но уже упомянута в релизе бета-версии популярного диагностического софта

В бете программы AIDA64 Extreme (версия 7.65.7415 от 5 мая 2025 года) было замечено упоминание видеокарты AMD Radeon RX 7300, выполненной на основе графического ядра Navi 33. Эта информация вызвала интерес среди экспертов, так как ранее о существовании такой модели ничего не было известно. Источник Kepler_L2 ещё в середине 2023 года предполагал появление облегчённой версии Navi 33 Ultra Lite с четырьмя вычислительными блоками, что делает её кандидатом на роль самого доступного представителя RDNA 3.

На данный момент Radeon RX 7300 не числится в официальных списках AMD, хотя TechPowerUp и другие сайты упоминали возможный запуск более мощных решений, таких как RX 7500 XT, который так и не вышел. Вместо этого компания продолжает выпускать модификации на базе Navi 33, например, эксклюзив для Китая — Radeon RX 7650 GRE. Это говорит о том, что у AMD остаётся избыток чипов Hotpink Bonefish, которые нужно реализовать в текущем году.

Среди других продуктов, упомянутых в этом же обновлении AIDA64, значатся Radeon Pro W7700 и мобильная версия RX 7800M, что указывает на активность компании в разных сегментах рынка. При этом даже с учётом скорого выхода решений на базе RDNA 4, некоторые партнёры всё ещё работают с предыдущим поколением GPU.