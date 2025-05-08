Samsung начала распространение обновления One UI 7 на устройства среднего уровня, отправив его модели Galaxy Quantum 5, которая доступна исключительно в Южной Корее. Эта версия смартфона технически идентична Galaxy A55, однако имеет дополнительный чип QRNG (Quantum Random Number Generator) от ID Quantum, который усиливает защиту данных, особенно при работе с финансовыми приложениями. Такая технология похожа на функции безопасности Titan, используемый в Pixel-устройствах Google.

Пользователи Galaxy Quantum 5 уже начали получать обновление через OTA с номером сборки A556SKSU4BYD9, основанное на Android 15. Это говорит о том, что глобальная версия A55 скоро также получит One UI 7. Хотя некоторые функции могут быть адаптированы под особенности среднего сегмента, основные новшества, представленные на флагманах, будут доступны: переработанный интерфейс, улучшенная темная тема, новые возможности персонализации и более интеллектуальные элементы управления.

Вместе с этим Samsung может исключить из прошивки некоторые продвинутые функции, которые ранее не использовались в бюджетных или среднеуровневых устройствах. Это связано с аппаратными ограничениями и оптимизацией производительности. Ожидается, что официальное обновление начнёт распространяться в ближайшие недели после тестирования в Корее.



