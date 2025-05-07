Согласно данным инсайдера @ZionsAnvin, в скором времени OnePlus представит новую модель в серии Ace 5 — Supreme Edition. В отличие от глобальной версии Ace 5 Pro, которая использует Snapdragon 8 Elite, новинка получит топовый чип MediaTek Dimensity 9400+ и фирменный игровой комплекс Fengchi Gaming Core, что должно повысить производительность и сделать устройство более конкурентоспособным в сегменте высокопроизводительных смартфонов.

По информации источника, модель под названием PLC110 уже появилась на тестах Geekbench. Ожидается, что она будет иметь симметричные динамики с коаксиальной конструкцией и модернизированную систему тактильных откликов. Также говорится о повышенной защите: IP68 вместо IP65 у базовых моделей. Батарея составит более 6100 мА·ч, что превышает ёмкость предыдущих версий, при этом поддержка быстрой зарядки на уровне 100 Вт сохранится.

Тем не менее, Ace 5 Supreme Edition, как полагают, останется эксклюзивом для китайского рынка. Его глобальный запуск маловероятен, особенно учитывая наличие флагмана OnePlus 13, который уже доступен за пределами страны. Новинка должна выйти одновременно с Ace 5E, оснащённым менее производительного процессора из серии Dimensity 9000.



