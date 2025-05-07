В Сети появились первые данные о грядущем обновлении операционной системы Android 16. Хотя официального анонса ещё не было, пользователи заметили фрагменты будущего интерфейса в виде изменённого приложения "Часы", которое было случайно опубликовано в одном из материалов компании. Новинка выполнена в рамках новой концепции Material 3 Expressive, разработанной на основе исследований, проведённых с участием более 18 тысяч человек.

Новый дизайн отличается большей игрой форм и цветов, где Google делает ставку на выразительность интерфейса без потери его функциональности. В частности, часы получили закруглённые элементы, плавные линии и обновлённую палитру, что делает их частью общей тенденции к более дружелюбному и запоминающемуся стилю. Однако это лишь небольшая часть изменений — в дальнейшем ожидается появление подобного подхода в других системных приложениях и интерфейсных решениях.

Стоит отметить, что Android 16 будет доступен для устройств на базе процессоров Tensor, начиная с Pixel 6. Это даёт владельцам этих смартфонов возможность раньше других оценить новый уровень визуального оформления. При этом точные сроки выхода и полный список устройств станут известны ближе к релизу. Также стоит учитывать, что текущая версия Material 3 Expressive может быть доработана перед официальным запуском.



