Устройство разработано с участием профессиональных игроков и сообщества, чтобы обеспечить максимальную точность в боях

Компания Mad Catz Global Limited официально анонсировала выпуск нового аркадного контроллера под названием N.E.K.O. и опубликовала его описание на своём сайте.

Это первый проект компании, созданный при участии профессионалов из FGC и японского сообщества любителей файтингов. Устройство позиционируется как удобное и настраиваемое решение для повседневной игры и соревновательных турниров.

В процессе создания особое внимание было уделено эргономике: лицевая панель спроектирована так, чтобы кнопки были расположены максимально естественно для рук игрока. Также добавлены дополнительные программируемые элементы управления, которые можно адаптировать под личные предпочтения.

Для стабильности предусмотрена усиленная основа с улучшенным сцеплением со столом, а сами клавиши сделаны таким образом, чтобы переходы между ними были плавными и быстрыми.

N.E.K.O. предлагает два варианта прошивки — стандартную и турнирную. Первая рассчитана на неформальное использование, поддерживает функции макросов, программирование команд и режим турбо. Вторая оптимизирована под требования официальных соревнований и отключает все вспомогательные возможности, оставляя только чистый ввод сигналов.

Контроллер также позволяет менять механические переключатели Kailh, что увеличивает срок службы устройства и даёт возможность выбрать наиболее комфортный тип нажатия. Пользователи могут самостоятельно изменять оформление передней панели, переназначать действия на кнопки и создавать до 16 макросов. Три режима SOCD обеспечивают гибкость в управлении, что особенно важно для сложных комбинаций.

Совместимость распространяется на PC, PlayStation 4 и Nintendo Switch. Продажи стартуют на выставке EVO Japan 2025, которая пройдёт в Tokyo Big Sight с 9 мая.

Розничная цена и сроки доступности в широкой продаже не разглашаются.