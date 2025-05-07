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ddr22
Rockstar опубликовала второй трейлер Grand Theft Auto VI
Компания раскрыла новые детали сюжета и показала окружение игры

Второй трейлер долгожданной Grand Theft Auto VI появился на официальном канале Rockstar. Он выделяет нового персонажа — Джейсона Дюваля, в то время как первый ролик, выпущенный в 2023 году, был сосредоточен на Лусии Каминос. Вместе они формируют пару, напоминающую Бонни и Клайда: молодые преступники, связанные романтическими отношениями и общим стремлением к жизни вне закона.

На сайте разработчика также открылась страница с описанием персонажей и картой мира. Пока доступ к ней ограничен из-за высокой нагрузки, но журналисты успели получить часть информации. Действие разворачивается в городе Вайс-Сити, где герои оказываются в центре сложных взаимоотношений и испытаний судьбы. Также упоминается штат Леонида — место, где развёрнут масштабный заговор, а главные герои будут бороться за своё выживание.

Джейсон вырос в обществе, где обман и криминал были частью жизни. После службы в армии он вернулся к своим прежним связям и начал работать на местных наркоторговцев. Встреча с Лусией может стать переломным моментом в его жизни — как в лучшую, так и в худшую сторону.

Лусия, в свою очередь, научилась защищать себя с детства. Её жизнь полна опасностей: она провела время в тюрьме, защищая интересы своей семьи. Выйдя на свободу, она полна решимости построить свою судьбу. Один из вариантов — начать всё сначала с Джейсоном, чтобы уйти от прошлого.

Город Вайс-Сити разделён на кварталы с уникальными особенностями: здесь есть Оушн-Бич, Маленькая Куба, район порта и жилая зона Тиша-Вокка. За его пределами — дикие территории, такие как Архипелаг Леонида, природные массивы Grassrivers, промышленный Амброзия, портовый город Порт-Гелхорн и горы Калага. Это даёт понимание, насколько разнообразным будет игровой мир.

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#rockstar
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