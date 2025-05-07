Тайваньские электронные производители сталкиваются с трудностями при расширении в США из-за нехватки компонентов

Тайваньские компании, занимающиеся электронным контрактным производством, стремятся как можно скорее перенести свои производственные мощности в США в ответ на возможные повышения торговых тарифов. Однако, как отмечают аналитики DIGITIMES Research, этому процессу мешает нехватка ключевых компонентов и ограниченная производственная мощность американских заводов по производству чипов. В результате могут возникнуть задержки в поставках и рост цен на рынке серверов для искусственного интеллекта.



Аналитик Yen Chou обращает внимание на то, что после избрания Трампа многие тайваньские поставщики активно расширяют свою деятельность за пределами Азии. В частности, компания Wistron планирует открыть новый завод в США, Compal увеличивает производственные мощности в Индиане, а Foxconn наращивает объёмы производства в Хьюстоне.

Однако, строительство заводов в США занимает гораздо больше времени, чем в Азии — до полутора-двух лет вместо одного. Кроме того, высокие расходы на рабочую силу вынуждают компании сосредотачиваться на более прибыльных продуктах.

Однако экспансия в Мексику сопряжена с определенными рисками. По мнению эксперта, если новое правительство США будет жестко регулировать торговлю, даже производство в соседней стране может оказаться под угрозой. То, что сегодня кажется безопасным, завтра может быть осложнено новыми пошлинами.

Не менее важной проблемой остаются комплектующие. Производственные линии можно относительно легко перенести в другие регионы, однако обеспечение доступа к печатным платам, полупроводникам и другим элементам пока остаётся затруднительным. Такие детали не так просто распределить, как готовую продукцию. Поэтому многие компании ищут промежуточные решения, например, через Сингапур, где ставки тарифов ниже.

Серьёзным ограничением стало производство памяти HBM. Ожидается, что в 2025 году будет произведено около 1,5 миллиона чипов, из которых Micron обеспечит примерно 340 тысяч. Однако только половина из них будет изготовлена на американских предприятиях.

Остальной спрос покроют Samsung и SK Hynix, которые преимущественно расположены в Южной Корее. Но даже этого количества будет недостаточно для удовлетворения потребностей таких компаний, как NVIDIA или AMD.

По мнению эксперта, сложившаяся ситуация приведёт к разделению рынка: одни устройства будут собираться из местных компонентов, а другие — с использованием зарубежных поставок. Однако невозможно продавать одинаковые продукты по разным ценам, поэтому итоговая стоимость будет усреднённой и, вероятно, более высокой. Это может негативно сказаться на бюджетных покупателях, включая малые и средние фирмы, которые могут отказаться от закупок или отложить их на неопределённый срок.