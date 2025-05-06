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ddr22
Digital Dreams показала видеоролик в 4K для GTA V: Enhanced Edition с модами CoreFx и Lively World
Mod-сообщество улучшило графику Grand Theft Auto V Enhanced Edition до уровня, сравнимого с современными играми

Пользователи продолжают дорабатывать Grand Theft Auto V Enhanced Edition с помощью модификаций, превращая её в проект, который выглядит намного современнее своего возраста. Новый видеоролик от Digital Dreams демонстрирует, как популярные моды — CoreFx и Lively World — значительно преобразуют внешний вид игры. Эти дополнения были изначально созданы для оригинальной версии GTA V, а затем адаптированы под обновлённую редакцию.
Моды добавляют более насыщенное освещение, детализированные текстуры и улучшенный уровень погружения в игровой мир. В совокупности с возможностью запуска в 4K это создаёт ощущение, что игра вышла совсем недавно, несмотря на то, что оригинал появился более десяти лет назад. Для поклонников, которым предстоит ждать выхода GTA VI до мая 2026 года, такие доработки становятся отличным способом скоротать время.

Релиз Grand Theft Auto VI был перенесен, чтобы студия могла добиться максимального качества. Хотя дата выхода PlayStation 5 и Xbox Series X|S версий теперь официально установлена на 26 мая 2026 года, фанаты уже сейчас могут наслаждаться обновленным вариантом пятой части, доведенным мододелами до почти идеального состояния.

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