Компания переориентируется на производство в США, что может повлиять на репутацию Samsung

Согласно информации, опубликованной инсайдером @Jukanlosreve, компания AMD больше не будет использовать производственные мощности Samsung Foundry для выпуска своих процессоров по 4-нанометровому техпроцессу SF4X. Вместо этого заказы могут быть переданы TSMC, в частности - её фабрике в Аризоне. Это решение затрагивает, в первую очередь, серверные процессоры серии EPYC, хотя ранее предполагалось, что Samsung будет участвовать и в выпуске потребительских чипов Ryzen, а также видеокарт Radeon.

Решение AMD отказаться от сотрудничества с южнокорейским производителем стало неожиданностью, ведь ранее это сотрудничество рассматривали как важный шаг к укреплению позиций Samsung в полупроводниковой индустрии. Однако, судя по всему, стабильность и качество выполнения контрактов со стороны Samsung оказались ниже ожиданий. В свою очередь, TSMC, особенно на фоне запуска массового производства 4-нм и 2-нм технологий в США, становится более привлекательным партнёром, особенно для крупных клиентов вроде AMD.

Также стало известно, что серия EPYC "Venice" будет изготавливаться по 2-нм технологии, а Ryzen 9000 - по более проверенному 4-нм. При этом AMD остаётся одним из первых клиентов, получивших доступ к новым техпроцессам TSMC, что говорит о тесных деловых отношениях между двумя компаниями.

Samsung же сталкивается с очередным ударом по своей репутации. Для корейской компании важно было удержать ключевых клиентов, чтобы закрепиться в гонке за лидерство в области нанотехнологий. Потеря AMD может ослабить интерес других фирм, таких как NVIDIA или Intel, к использованию производственных мощностей Samsung.