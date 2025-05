Компания сосредоточится на автомобильной электронике, оставив после себя лишь ограниченное количество моделей

Согласно информации японского издания Impress, Pioneer больше не будет участвовать в производстве Blu-ray-приводов. В рамках этого решения доля компании в дочерней структуре Pioneer Digital Design and Manufacturing Co., Ltd. (PDDM) была передана Shanxi Lightchain Technology Industrial Development Co., Ltd. из Китая. Это позволило полностью выйти из сегмента компьютерных оптических накопителей и перенаправить ресурсы на развитие автомобильных технологий, включая популярные навигационные системы.

Pioneer начала выпускать оптические приводы для ПК ещё в 1995 году, зарекомендовав себя как надёжный поставщик устройств с минимальными ошибками при записи. Последним продуктом стал BDR-X13U-X — портативный Blu-ray-рекордер с поддержкой BDXL, выпущенный в 2024 году. После закрытия направления выпуска новых моделей уже не ожидается. Японский магазин компании прекращает работу 30 мая, а американское представительство уже сейчас не имеет товара на складах.

Пользователям, которые всё ещё предпочитают физические носители, остаётся искать остатки продукции в специализированных магазинах или через международные площадки, такие как Amazon. На данный момент основным игроком на рынке Blu-ray остаётся LG со своими моделями, например WH14NS40, который поддерживает высокую скорость чтения и совместимость с программами для создания цифровых копий дисков.