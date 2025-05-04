Высокий спрос и ограниченное предложение поддерживают стоимость видеокарт на уровне выше MSRP

Спустя несколько месяцев после запуска линейки видеокарт NVIDIA RTX 50, их цены по-прежнему остаются значительно выше рекомендованных. Это касается как флагманской модели RTX 5090, так и других решений серии.

В Европе средняя цена топовой версии с учётом НДС составляет около $3383, что почти на 41% превышает установленный уровень в $1999. Более доступные варианты можно найти за €2229, но и эта сумма пока недоступна массово из-за нестабильности рынка.

Менее мощные модели также демонстрируют завышенные цены. Например, RTX 5080 оценивается в €1389–1600, а RTX 5070 Ti — €950, хотя снижение составило около €55. Даже базовая RTX 5070 стоит дороже стартовой отметки. Такая ситуация объясняется высоким спросом на ИИ-ускорители и дефицитом комплектующих, который наблюдается в индустрии.

В США картина аналогичная: RTX 5090 до сих пор продаётся за $3000 и выше, при этом большинство моделей отсутствует в наличии у крупных магазинов.

Пользователям приходится либо ждать новых поставок, либо переплачивать за те экземпляры, которые всё ещё доступны. Хотя некоторые площадки предлагают лучшие цены, они остаются вне досягаемости большинства покупателей из-за ограниченного количества устройств.