Новинка от Aura Displays добавляет три дополнительных экрана к вашему ноутбуку.

Компания Aura Displays анонсировала своё устройство — Triple Boost 14 Pro, первый в истории бренда тройной портативный монитор.

Triple Boost 14 Pro состоит из трёх 14-дюймовых IPS-панелей с матовым покрытием, разрешением Full HD (1920x1080), частотой обновления 60 Гц, яркостью 300 нит и охватом всего цветового пространства sRGB. Экраны легко крепятся на крышку ноутбука размером от 11 до 18 дюймов и раскладываются при помощи специальной подставки из алюминиевого корпуса, которая снижает нагрузку на петли устройства.

Подключение осуществляется через USB-C, который передаёт изображение и питание. Второй порт USB-C используется для дополнительного энергоснабжения. Также предусмотрена возможность поворота верхнего экрана назад — например, чтобы показать содержимое собеседнику. При этом изображение автоматически переворачивается для удобства восприятия.

Совместимость охватывает Windows, macOS, Linux и даже Android, при условии, что система поддерживает вывод изображения на три внешних дисплея одновременно. Устройство уже доступно для предзаказа по цене $469, а его стоимость после старта продаж вырастет до $649. Поставки начнутся в мае этого года.