Новинка позиционируется как производительный смартфон среднего уровня с зарядкой на 100 Вт.

В сети появились подробности о характеристиках следующего смартфона из линейки OnePlus — модели Nord 5. По информации инсайдера Debayan Roy, устройство будет запущено не ранее июня или июля по цене около INR 30 000 (~$355). Ожидается, что в основе новинки окажется ещё не анонсированный чипсет MediaTek Dimensity 9400e, который также может использоваться в Vivo X200 FE.

Согласно утечкам, аппарат получит 7000 мА·ч батарею с поддержкой быстрой зарядки на 100 Вт. Экран — OLED-панель с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц. Камерная система состоит из основного модуля на 50 МП, фронтальной камеры на 16 МП и сверхширокоугольного объектива на 8 МП. Также будут присутствовать стеклянная задняя крышка и пластиковая рамка.

Ранее компания уже выводила некоторые модели Nord за пределы Индии, например, Nord N30 доступен в США и Европе. Однако для Nord 5 такие планы пока не анонсированы. Возожно, он станет эксклюзивом индийского рынка, как и его вероятный аналог OnePlus 13s.