Новинка получила 6.74-дюймовый экран, поддержку 5G и улучшенное время работы.

Компания Vivo официально представила новый недорогой смартфон Y19 с поддержкой сетей пятого поколения. Устройство позиционируется как обновлённая версия прошлогодней модели Y18, но с рядом изменений в технических характеристиках и дизайне.

Среди ключевых отличий — более крупный 6.74-дюймовый дисплей с разрешением 1600x720 точек и частотой обновления 90 Гц. В основу новинки положен чип MediaTek Dimensity 6300, который заменил прошлогодний Helio G85. Он работает в паре с 4 или 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 или 128 ГБ соответственно. Также предусмотрена возможность расширения за счёт microSD-карты.

В плане камеры произошел откат, по сравнению с предыдущим поколением: теперь здесь двойная система с главной камерой на 13 МП (вместо 50 МП) и второстепенной на 0.08 МП. Фронтальная камера также понизилась до 5 МП (ранее была 8 МП). Однако устройство предлагает функции искусственного интеллекта, такие как AI Erase, AI Photo Enhance и AI Documents, которые помогают улучшать снимки и сканировать документы.

Аккумулятор стал больше — его ёмкость составляет 5500 мА·ч против 5000 мА·ч у предыдущей версии. Поддержка зарядки осталась на уровне 15 Вт. Толщина устройства немного уменьшилась до 8.1 мм, а вес составил 199 граммов. Датчик отпечатков пальцев перенесён на боковую часть рамки.

Цены стартуют с отметки $124.53 за комплект с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. Более мощная версия с 6/128 ГБ обойдётся в $154.19. Цветовая палитра включает два варианта — титаново-серебристый и изумрудно-зелёный. Продажи уже начались через онлайн-магазин Vivo, Flipkart и другие площадки в Индии.