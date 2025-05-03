Официально объявлено о переносе даты выхода Grand Theft Auto VI. Новый срок связан с желанием студии сохранить здоровье команды и качество проекта

Компания Rockstar Games официально объявила о переносе даты выхода Grand Theft Auto VI. Релиз состоится 26 мая 2026 года, что подтверждено издателем Take-Two Interactive. Таким образом, игра не уложилась в первоначальный график, по которому её ждали к осени 2025 года.

По информации журналиста Jason Schreier, основанной на беседах с сотрудниками Rockstar, задержка была предсказуемой. Среди причин — сложность реализации масштабного проекта в установленные сроки и стремление руководства избежать режима crunch. Внутри студии уже давно считали, что реальный запуск возможен только в следующем году, поскольку объём работы превышал доступное время, а давление на команду могло негативно сказаться на моральном состоянии разработчиков.

Сама идея улучшения условий труда в индустрии вышла на первый план. По словам источников, управленцы действительно хотели избежать ситуации, при которой сотрудники работали бы сверхурочно ради соблюдения графика. Это стало важным решением в условиях роста внимания к вопросам трудового баланса и профессионального выгорания в игровой индустрии.

Хотя фанаты расстроены новым переносом, многие поддерживают такой подход. Пользователи признают, что для создания масштабного и качественного продукта требуется время. Также стоит отметить, что это не первый случай задержки: ранее аналогичная ситуация произошла с другими крупными проектами компании, такими как Red Dead Redemption 2.