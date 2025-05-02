Sony WH-1000XM6 могут подорожать на 10% по сравнению с предыдущим поколением

Инсайдер Roland Quandt поделился новыми сведениями о будущих беспроводных наушниках Sony — WH-1000XM6. Ранее устройство было замечено в базе данных Apple MFi, что часто указывает на приближение официального анонса. Хотя фотографий или полной спецификации пока нет, стало известно, что модель поступит в продажу в ближайшее время, возможно, в первой или второй декаде мая.

Ожидается, что новинка будет доступна в чёрном, серебристом и тёмно-синем вариантах корпуса. Это совпадает с предыдущими утечками. Также сообщается о возможном увеличении цены на 10%. Если ориентироваться на текущую стоимость WH-1000XM5 в Европе (~€398), то стартовая цена новой модели может составить около €440. Однако, если расчёт ведётся от первоначальной рекомендованной цены, то сумма может приблизиться к €460.

Стоит отметить, что точные технические характеристики пока не разглашаются. Известно лишь, что наушники сохранят премиальный формат, как и их предшественник. Предполагается, что Sony продолжит развитие линейки с акцентом на качество звука, шумоподавление и удобство использования.

Такое изменение ценовой политики может быть связано с ростом себестоимости компонентов, инфляцией и обновлением функционала. При этом компания сохраняет позицию одного из лидеров на рынке высококачественных наушников, где каждый новый продукт становится объектом повышенного внимания со стороны пользователей.