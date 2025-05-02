Цены на игровые приставки и периферию выросли в США, Европе и других регионах

Компания Microsoft объявила о повышении цен на свои игровые консоли Xbox Series X и Series S, а также ряд аксессуаров. Теперь базовая версия Xbox Series X с 1 ТБ памяти стоит $599.99 вместо прежних $499.99. Цифровая версия без дисковода подорожала до $549.99, а модель Galaxy Black с 2 ТБ — до $729.99. Более доступная Series S тоже поднялась в цене: её 512 ГБ вариант теперь стоит $379.99, а новая версия с 1 ТБ предлагается за $429.99.

В Европе пользователи теперь платят €599.99 за стандартный Series X и €349.99 за Series S. В Великобритании цены составляют £499.99 и £299.99 соответственно. Подорожали и аксессуары: беспроводной контроллер стал стоить $64.99 вместо $59.99, а Xbox Wireless Headset — $119.99 в Северной Америке. Однако некоторые устройства, такие как Adaptive Controller и Adaptive Joystick, остались по прежним расценкам, что важно для игроков с ограниченными возможностями.

В этом году некоторые игры от Microsoft будут стоить $79.99 вместо $69.99. Пользователей Xbox Game Pass это пока не затронет — подписка остаётся по старым тарифам. Также сохраняется возможность покупать игру один раз и использовать её и на ПК, и на консоли благодаря программе Xbox Play Anywhere.

В заявлении представители Xbox отметили, что рост цен связан с увеличением расходов на производство, логистику и геополитической неопределённостью. Это решение может быть непростым для фанатов, но компания объяснила его необходимостью адаптации к текущим условиям рынка и устойчивому развитию бренда.