Новая игра от Violet Saint и Good Shepherd Entertainment доступна на ПК с уникальной стилистикой и механикой

Издательство Good Shepherd Entertainment и студия Violet Saint официально выпустили игру Moroi — мрачное приключение в жанре hack-and-slash, основанное на румынских преданиях. Игра стала доступна на платформе Steam, предлагая игрокам погрузиться в мир космического кошмара, где каждый шаг сопровождается не только боями, но и безумными головоломками.

Действие разворачивается в так называемом Cosmic Engine — пространстве из переплетающихся коридоров, покрытых ржавчиной механизмов и гниющих тканей. Главный герой лишён воспоминаний: он не помнит ни своего имени, ни прошлого или грехов. Ему предстоит пройти через испытания, используя необычные методы. Например, к оружию можно прикрепить зубы говорящей утки или использовать силу луны для стрельбы снарядами. В каждом новом ходе скрывается опасность, а также шанс узнать что-то важное о мире и себе самом.

В игре предусмотрены разнообразные противники: отряды магов, золотые стражники и проклятые мертвецы. Битва с ними становится лишь частью пути, ведь после каждого столкновения начинается следующее испытание — уже интеллектуальное. Чтобы продвигаться дальше, герою нужно пить кровь, вызывать рвоту или рыться внутри душ других существ. Каждое действие имеет цену: ответы даются за счёт жертв, а решения часто оборачиваются ранами.

Пользователей также ждут несколько финалов, которые зависят от принятых решений. Выход из этого мира возможен, но достижим лишь ценой больших усилий и осознания собственной судьбы. Мир Moroi полон абсурда, чёрного юмора и жестокости, где смешались страх, надежда и хаос. Эта игра подойдёт тем, кто ищет не просто экшен, а глубоко погружает в историю, наполненную мистикой и мрачной эстетикой.