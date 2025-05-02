Компания Dell начала продавать новый игровой монитор Alienware AW3425DW за пределами Китая. Ранее устройство стало доступным в Поднебесной по цене около $894, а теперь оно добралось и до американского рынка, где оценено чуть ниже — $799.99. Пока неизвестно, когда модель поступит в продажу в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Великобритании.

Основой монитора стала QD-OLED панель второго поколения с разрешением 3440x1440 точек, частотой обновления 240 Гц и яркостью до 1000 нит (при 3% APL). Изогнутый экран с соотношением сторон 21:9 и радиусом кривизны 1800R обеспечивает широкий обзор и высокую детализацию изображения. Дополнительные технологии синхронизации кадров — AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-Sync и VESA AdaptiveSync — минимизируют разрывы и подёргивания при динамичных сценах.

Пользователям также доступны два порта HDMI 2.1 с FRL, один DisplayPort 1.4 и трёхпортовый хаб USB. Это делает устройство удобным как для подключения игровых консолей нового поколения, так и для использования в профессиональных рабочих станциях.





реклама





На данный момент Alienware AW3425DW можно приобрести только через официальный сайт Dell, хотя есть предположения, что в ближайшие месяцы он появится и у других ритейлеров, как это произошло с моделью AW3425DWM. Последняя уже доступна в торговых сетях, включая Amazon, по цене около $370.





С учётом технических характеристик и скорости реакции матрицы (0.03 мс GtG), новинка может стать популярной среди геймеров, которым важны чёткость картинки, высокая контрастность и отсутствие задержек. Хотя официальные данные о европейских ценах и датах появления пока отсутствуют, интерес к продукту продолжает расти, особенно в среде энтузиастов и владельцев мощных игровых систем.