Новые данные указывают на потенциальное появление LTE-версий Fenix 8, Enduro 3 и Tactix 8.

Согласно утечке информации из приложения Garmin Connect, компания может представить обновлённые версии своих топовых умных часов с поддержкой LTE. Среди устройств, о которых идёт речь — Fenix 8 (включая версии с AMOLED и MiP-дисплеями), а также модели Enduro 3, Fenix E и Tactix 8. Официальных заявлений от Garmin пока не было, однако наличие соответствующих записей в коде приложения позволяет предположить, что такие устройства находятся на стадии разработки или тестирования.

LTE-подключение в других моделях, например, Forerunner 945 LTE, до сих пор использовалось только для базовых функций — таких как экстренный вызов, отслеживание местоположения и отправка сигналов бедствия. Если же Garmin решится на полноценную реализацию мобильной связи, как это сделали Apple, Samsung и Google, владельцы смогут использовать интернет и совершать звонки без привязки к смартфону.

Пока сложно сказать, какие именно функции будут доступны в новых LTE-версиях. Возможно, интеграция будет минимальной и затронет лишь дополнительные опции безопасности, а не полный доступ к онлайн-сервисам.