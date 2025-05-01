Intel представила обновление драйверов для встроенных видеочипов Arc 140V и 130V.

Компания Intel сообщила о значительном росте производительности встроенных графических ускорителей Arc 140V и Arc 130, основанных на архитектуре Xe2. Обновление появилось в последнем пакете драйверов, что позволило пользователям заметно улучшить показатели кадров в секунду, без каких-либо аппаратных изменений.

Эти чипы используются в процессорах линейки Lunar Lake под названием Core Ultra 200V. Их главной особенностью стало сочетание высокой энергоэффективности и стабильной графической мощи уже на базе мобильных решений. Вместе с дискретными видеокартами Battlemage, они стали первым поколением с GPU на основе Xe2.

Для тестирования Intel использовала портативную игровую платформу MSI Claw 7 AI+ с процессором Core Ultra 7 268V, где используется Arc 140V. Сравнение проводилось между версиями драйверов 6732 и 6734 в режиме 17 Вт, чтобы оценить прирост в малоэнергозатратных сценариях. Результаты показали улучшение среднего FPS от 6.1 до 17.9% в девяти популярных проектах, таких как Black Myth: Wukong, Cyberpunk 2077 и Fortnite S34. Особенностями также выделяется 99-й перцентиль, который увеличился на четверть.

Такое развитие делает встроенную графику более привлекательной для пользователей, особенно тех, кто работает или играет на компактных системах.