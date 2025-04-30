Компания MSI анонсировала новый безвентиляторный мини-ПК MS-C926 толщиной всего 19 мм, предназначенный для цифровых вывесок, интерактивных киосков и умного ритейла. Устройство оснащено процессорами Intel Alder Lake-N или Twin Lake с тактовой частотой до 3,9 ГГц и поддерживает одновременное подключение трех 4K-дисплеев.

MS-C926 отличается богатым набором интерфейсов, включая RS-232/422/485, USB 3.2 Gen 1 и HDMI 2.0, что позволяет подключать различные периферийные устройства. Система предлагает беспроводные модули 5G/LTE и WiFi 7, а также поддержку TPM 2.0 для безопасной загрузки.





Конструкция предусматривает простой доступ к ключевым компонентам и возможность VESA-крепления. Устройство рассчитано на круглосуточную работу при температурах до 50°C и соответствует международным стандартам сертификации.





Области применения включают цифровые вывески, терминалы самообслуживания, интерактивные витрины и промышленные панели управления.