Возможно, это будет NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti

Китайская компания Yeston представила новый дизайн из серии Game Ace, который заметно отличается от предыдущих моделей. Этот выпуск выполнен в более тёмной гамме с элементами розового и фиолетового цветов, что делает его стилистически далёким от яркой и романтичной линейки Sakura Atlantis. Вместо ассоциаций с фэнтези, новинка погружает в атмосферу научной фантастики.

В официальном аккаунте Weibo была опубликована информация о загадочном персонаже — мужском протагонисте, названном "Тёмным рыцарем". В тексте к анонсу говорится о параллельной вселенной под номером 207, где скрывается герой, чья история предстоит разгадке со стороны пользователей. Такая идея может быть связана с маркетинговой кампанией или дальнейшими планами по созданию игрового нарратива вокруг продуктов компании. В частности — видеокарт.

Несмотря на отсутствие технических деталей, визуальные намёки позволяют сделать выводы. На рекламных материалах видна надпись GeForce RTX белого цвета и стандартный 8-пиновый разъём питания, что указывает на возможное содержание внутри видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti.

Таким образом, новая модель Game Ace предлагает не только обновлённый внешний вид, но и оригинальную историю, которая может привлечь внимание как геймеров, так и коллекционеров.

Ожидается, что серия будет представлена в ближайшее время, хотя точные сроки запуска пока остаются неизвестными.