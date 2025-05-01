Новый RPG-проект по вселенной Игры престолов доступен с конца мая

Компании Netmarble и Warner Bros. Interactive Entertainment объявили дату выхода долгожданной action-RPG Game of Thrones: Kingsroad — релиз состоится 21 мая. Игра будет выпущена как на мобильных платформах, так и на ПК через Steam, Epic Games Store и Windows Launcher. Премьера охватит многие регионы, кроме Азии, в которой точная дата запуска игры станет известна позже.

Для желающих начать играть заранее доступны Founder's Pack — специальные наборы, дающие возможность получить ранний доступ и эксклюзивные внутриигровые предметы. Подробности можно найти на официальной странице проекта в Steam. Пользователи iOS и Android могут уже сейчас зарегистрироваться через App Store и Google Play, чтобы не упустить старт игры.

Эта игра разработана под лицензией HBO и воссоздаёт открытый мир Вестероса, где игроки смогут путешествовать по знакомым регионам, таким как столица — Королевская Гавань, крепость Чёрный Дозор на Стене, тёплый регион Хайгарден, а также саму ледяную Стену. Через исследование мира и взаимодействие с персонажами игроков ждёт глубокое погружение в события, наполненные духом оригинального сериала.

Проект сочетает элементы приключений и боевой системы, позволяя свободно перемещаться между живописными пейзажами, древними городами и дикими землями. Создатели обещают масштабную и атмосферную адаптацию, основанную на событиях культовой телевизионной саги.