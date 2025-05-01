Новый проект от Runner Duck предлагает игрокам строить и сражаться в постапокалиптическом мире

Игра Badlands Crew, разработанная студией Runner Duck, уже доступна на платформе ПК. Это новый шаг для команды, которая за свою историю прошла путь от небольшого проекта до полноценной разработки масштабных игр. Игра сочетает элементы управления экипажем, стратегического построения боевой машины, развития персонажей и прямого участия в динамичных сражениях.

Действие происходит в выжженном мире после глобальной катастрофы. Игрокам предстоит собрать собственный отряд, выбрать вооружение, модернизировать машину и отправиться спасать выживших, сражаясь с различными фракциями. Главный акцент сделан на экшене — управление напоминает более ранние проекты авторов, такие как Bomber Crew, но с расширением механик и возможностей.

Создатели поделились теплыми словами в адрес игроков, поблагодарив их за поддержку на протяжении восьми лет существования студии. За это время команда выросла с двух человек до четырёх, а её игры стали крупнее и сложнее. Badlands Crew стала самым амбициозным проектом на данный момент, сочетающим в себе геймплейную насыщенность и свободу творчества.

Также разработчики призывают игроков присоединиться к сообществу в Discord, где можно делиться своими комплектациями техники, составами экипажа, советами по прохождению и делать красивые скриншоты с помощью режима фото-камеры внутри игры.

Запуск Badlands Crew стал важным этапом в истории студии Runner Duck, и теперь всё внимание сосредоточено на реакции сообщества. Разработчики надеются, что игрокам понравится эта постапокалиптическая вселенная, где нужно не только выживать, но и активно развивать свой отряд и технику.