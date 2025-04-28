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ddr22
В процессорах Intel Panther Lake будут использоваться P-ядра Cougar Cove и E-ядра Darkmont
В новых списках PCI ID обнаружились подробности о процессорах Panther Lake с ядрами Cougar Cove и Darkmont

Компания Intel готовится к выпуску нового поколения процессоров Panther Lake, и в сети уже появились первые технические подробности. Согласно данным, обнаруженным в списках идентификаторов PCI, эти чипы получат производительные ядра Cougar Cove и энергоэффективные Darkmont.
Panther Lake станет первым процессором Intel, изготовленным по собственному 18-нанометровому техпроцессу 18A. Особые ожидания связаны с искусственным интеллектом - встроенный нейропроцессор пятого поколения обеспечит до 180 TOPS производительности, что значительно превосходит показатели Lunar Lake.  

В мобильном сегменте Panther Lake будет представлен несколькими вариантами. Среди них - 45-ваттная версия с 4 мощными и 8 энергоэффективными ядрами, а также более экономичные 25-ваттные и 15-ваттные модели. Все они получат графику Xe3 Celestial и поддержку памяти LPDDR5X с частотами до 8533 МТ/с.  

Изначально предполагалось, что архитектура Darkmont дебютирует в серверных процессорах Clearwater Forest, но планы изменились. Эксперты отмечают, что Panther Lake может стать поворотным моментом для Intel, особенно на фоне снижения доли компании на процессорном рынке.  

"Эти процессоры должны вернуть Intel конкурентоспособность в мобильном сегменте", - отмечает аналитик semiconductor industry. Особый интерес представляет баланс между производительностью и энергопотреблением, который обещает быть лучшим в линейке Intel.  

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#intel
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