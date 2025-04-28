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ddr22
DeepSeek представила новую ИИ-модель R2 с вычислительной мощностью 512 петафлопс
Китайская компания DeepSeek готовит к выпуску ИИ-модель с рекордной производительностью.

Китайский разработчик систем искусственного интеллекта DeepSeek совершил технологический прорыв. Согласно данным инсайдеров, готовящаяся к выходу модель DeepSeek R2 демонстрирует впечатляющие характеристики - 512 петафлопс вычислительной мощности при работе с форматом FP16. Это стало возможным благодаря использованию кластеров чипов Huawei Ascend 910B и собственной распределенной системы обучения компании.  

Особого внимания заслуживает эффективность решения - при 82% утилизации оборудования система обеспечивает 91% от производительности кластеров NVIDIA A100, но при этом сокращает стоимость обучения на 97,3%. Инфраструктурную поддержку проекта осуществляют ведущие китайские технологические компании, включая Tuowei Information и Sugon, предоставляющие жидкостное охлаждение для серверных стоек мощностью до 40 кВт на блок.  

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#deepseek
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