Инсайдеры раскрыли характеристики будущей линейки мобильных GPU AMD на архитектуре RDNA 4

Неожиданная утечка пролила свет на планы AMD по выпуску мобильных видеокарт нового поколения. Согласно данным портала All The Watts, компания готовит как минимум шесть моделей линейки Radeon RX 9000M, основанных на архитектуре RDNA 4. Флагманская версия RX 9080M, если верить источникам, получит 64 вычислительных блока и 16 ГБ видеопамяти.

Особый интерес вызывает информация о возможном использовании чипов Navi 48 и Navi 44 в разных модификациях. Например, RX 9070M XT предположительно будет оснащена 48 вычислительными блоками, что делает ее аналогом десктопной RX 9070 GRE. Младшие модели RX 9060M и RX 9060S, судя по всему, получат 8 ГБ памяти и более скромные характеристики.

Эти данные появились на фоне заявления AMD о готовящихся "игровых решениях нового поколения" для ноутбуков, которые должны быть представлены на Computex 2025.

Примечательно, что ранее компания делала акцент на десктопных решениях и встроенной графике RDNA 3.5, практически не упоминая о планах по выпуску дискретных мобильных видеокарт. Официальные подробности, вероятно, станут известны уже в начале июня.