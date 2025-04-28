Создатели Danganronpa и Zero Escape представили новую экшен-адвенчуру The Hundred Line Last Defense Academy.

Вчера состоялся релиз необычной адвенчуры The Hundred Line Last Defense Academy, разработанной при участии знаменитых геймдизайнеров Кадзутаки Кодаки и Котаро Утикоси. Проект сочетает элементы визуальной новеллы и стратегического экшена, предлагая игрокам возглавить группу из 15 студентов, защищающих школу от монстров в течение 100 дней.

Сюжет вращается вокруг обычного подростка Такуми Сумино, чья жизнь резко меняется после нападения чудовищ. Загадочное существо по имени Сирей предлагает ему силу в обмен на странный ритуал - удар ножом в грудь. Очнувшись в Академии Последней Обороны, герой и другие студенты должны продержаться три месяца против полчищ монстров.

На платформе также доступен бонусный роман, хотя некоторым пользователям пришлось переустановить дополнение для корректной работы. Игра уже доступна на PC и Nintendo Switch.

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