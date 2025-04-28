Переиздание игры Amerzone вышло на современных платформах с обновленной графикой и геймплеем.

Игроки получили возможность окунуться в обновленную версию игры Amerzone The Explorers Legacy. Ремейк творения Бенуа Сокала, создателя серии Syberia, стал доступен на PlayStation 5, Xbox Series X/S и PC. Проект сохранил атмосферу оригинала 1999 года, но получил современную графику и улучшенный игровой процесс.

На официальных страницах Microids появилась информация о бесплатной демо-версии. Пользователи могут опробовать геймплей, причем их прогресс перенесется в полную версию. Особый интерес представляет ограниченное издание к 25-летию игры с медиакнигой, посвященной работе Сокала.

Сюжет повествует о журналисте, отправившемся в вымышленную латиноамериканскую страну Амерзону. Игрокам предстоит разгадать тайну Великих Белых Птиц, решая головоломки и исследуя живописные локации. Разработчики добавили два уровня сложности - для опытных игроков и новичков. Полная версия игры доступна в цифровых магазинах с 18 февраля.

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