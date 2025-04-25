Компания Lenovo объявила о расширении линейки процессоров для флагманского ноутбука ThinkPad X1 Carbon Gen 13

Lenovo обновила конфигурации ThinkPad X1 Carbon Gen 13, добавив варианты с процессорами Intel Arrow Lake H и Arrow Lake U. Это решение снимает ограничение в 32 ГБ оперативной памяти, характерное для моделей с Lunar Lake, и позволяет увеличить объем до 64 ГБ.

Новые процессоры предлагают 14 ядер вместо 8 у Lunar Lake, что значительно повышает производительность в многопоточных задачах, таких как рендеринг и компиляция кода. При этом сохраняются преимущества тонкого и легкого корпуса весом менее 1 кг.

Аналогичное обновление получил и трансформер ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10. Обе модели с новыми процессорами начнут поставляться уже в этом месяце.

Lenovo предлагает пользователям выбор между энергоэффективными Lunar Lake для офисной работы и мощными Arrow Lake для ресурсоемких задач, сохраняя при этом все преимущества легких премиальных ноутбуков.