Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Lenovo добавила процессоры Arrow Lake в ноутбуки ThinkPad X1 Carbon Gen 13
Компания Lenovo объявила о расширении линейки процессоров для флагманского ноутбука ThinkPad X1 Carbon Gen 13

Lenovo обновила конфигурации ThinkPad X1 Carbon Gen 13, добавив варианты с процессорами Intel Arrow Lake H и Arrow Lake U. Это решение снимает ограничение в 32 ГБ оперативной памяти, характерное для моделей с Lunar Lake, и позволяет увеличить объем до 64 ГБ.
Новые процессоры предлагают 14 ядер вместо 8 у Lunar Lake, что значительно повышает производительность в многопоточных задачах, таких как рендеринг и компиляция кода. При этом сохраняются преимущества тонкого и легкого корпуса весом менее 1 кг.  

Аналогичное обновление получил и трансформер ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10. Обе модели с новыми процессорами начнут поставляться уже в этом месяце.

Lenovo предлагает пользователям выбор между энергоэффективными Lunar Lake для офисной работы и мощными Arrow Lake для ресурсоемких задач, сохраняя при этом все преимущества легких премиальных ноутбуков.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#lenovo
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Санкт-Петербурге открылся крупнейший в России завод по производству металлорежущего инструмента
5
Представлены все устройства Xiaomi, Redmi и POCO, которые получат HyperOS 3 с Android 16
5
Poco F7 выйдет в мае с аккумулятором на 7550 мАч и процессором Snapdragon 8s Gen 4
4
Российские ученые разрабатывают двигатели типа «электроспрей» на ионной жидкости для наноспутников
+
Casio представила часы MR-G Frogman MRG-BF1000RG для профессионального дайвинга
+
Не стало Алексея aka Traktor
17
CATL запустила серийное производство натрий-ионных аккумуляторов с запасом хода 300 миль
1
Minisforum представила ПК MS-A2 с процессором AMD Ryzen 9 9955HX
+
Разборка часов Garmin Fenix 8 Solar показала использование компонентов от предыдущего поколения
1
В Radeon RX 9070 XT обнаружили память Samsung GDDR6
7
MediaTek Dimensity 9300 был протестирован в AnTuTu и Geekbench
1
93% продавцов ожидают изменений в работе российских маркетплейсов
4
Nissan по итогам минувшего фискального года должна потерять рекордные $5,3 млрд
+
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered на RTX 4060 выдаёт 30 FPS при 1080p на высоких настройках
7
Предчувствие кризиса вызвало рост спроса на старые процессоры Intel
2
Юрлица компании «Леста», управляющей «Миром танков» и «Миром кораблей», попали под арест
3
Фильм «Холоп 3» планируют выпустить в 2026 году
+
Intel анонсировала автомобильные SoC Frisco Lake и Grizzly Lake
+
Разборка Nintendo Switch 2 подтвердила использование чипсета Nvidia Tegra T239 и памяти SK Hynix
+
Для "ультранастроек" Oblivion Remastered вам понадобится Geforce RTX 4090
6

Популярные статьи

Почему Nvidia сейчас не выпускает видеокарты с 10 Гб памяти
52
Почему нет разницы между процессорами AMD и Intel, а геймерам нет смысла покупать дорогой камень
24
The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered — восторг зумеров и растерянность ветеранов
29
ТОП-6 ошибок пользователей ноутбуков, которые могут привести к проблемам
13
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce GTS 250 Green 1Gb GDDR3 - флагман на пенсии
121
YouTube сообщил, что за 20 лет на платформу было загружено более 20 миллиардов видео
6
Реально ли платить криптой в российских магазинах - действительно рабочий и законный способ
+
Обновлён новый способ распространения ПО для Linux без репозиториев - Installer-SH v2.2
4
«Хабблу» 35 лет — вспоминаем 10 самых важных открытий космического телескопа
+

Сейчас обсуждают

cibershot
19:45
Xiaomi всегда будет тормозить , сраные китайцы лепят обновы где железо не тянет
Представлены все устройства Xiaomi, Redmi и POCO, которые получат HyperOS 3 с Android 16
Chihonya
19:44
тебя убогого подразнить))) крашит только твое очко моцьный ослик )
Почему Nvidia сейчас не выпускает видеокарты с 10 Гб памяти
Chihonya
19:43
он только ослику может подставить, какая 5090))))
Почему Nvidia сейчас не выпускает видеокарты с 10 Гб памяти
Маэстро
19:43
ухахахха чё пришол?? драйвер крашнуло? ухахахах. иди иди гамай в :
Почему Nvidia сейчас не выпускает видеокарты с 10 Гб памяти
Chihonya
19:41
ослик давно тебя баловал видно, что злой такой, клешни не отпали еще?)))
Почему Nvidia сейчас не выпускает видеокарты с 10 Гб памяти
Chihonya
19:40
умри, нищий куй с 3050))))))))))))))))
Почему Nvidia сейчас не выпускает видеокарты с 10 Гб памяти
Type
19:39
Ты думаешь кто то поверит что ты купил эту видеокарту?
Почему Nvidia сейчас не выпускает видеокарты с 10 Гб памяти
Chihonya
19:39
Ты дрыщ с 1650-ой))))
Почему Nvidia сейчас не выпускает видеокарты с 10 Гб памяти
Михаил Васильев
19:36
У меня K20 Pro, без провода уже не работает, аккумулятор сдох. Дождусь ли POCO F7 ?
Poco F7 выйдет в мае с аккумулятором на 7550 мАч и процессором Snapdragon 8s Gen 4
Anton Horin
19:35
7 апреля поставил
Представлены все устройства Xiaomi, Redmi и POCO, которые получат HyperOS 3 с Android 16
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем