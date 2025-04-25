Глава франшизы Diablo подтвердил возможность релиза Diablo 4 на Switch 2, но отметил сложности с live-сервисом

Род Фергюссон, руководитель франшизы Diablo в Blizzard, в интервью Gamertag Radio высказался о потенциальном порте Diablo 4 на Nintendo Switch 2. По его словам, технически консоль нового поколения без проблем потянет игру, но главным препятствием остается работа live-сервиса на портативном устройстве.

Фергюссон отметил, что специфика Switch 2 как портативной консоли создает сложности с постоянным подключением к серверам, необходимым для live-сервиса. Игроки часто используют консоль в дороге, где интернет-соединение может быть нестабильным или вовсе отсутствовать.

Ранее в январе появились слухи, что порт Diablo 4 на Switch 2 уже в разработке. У Blizzard есть опыт с Diablo 3 и Diablo 2 Resurrected на оригинальном Switch, которые будут работать на новой консоли благодаря обратной совместимости.

Окончательное решение пока не принято, но Фергюссон выразил оптимизм по поводу перспектив live-сервисов на Switch 2. Релиз консоли запланирован на 5 июня, и поклонники Diablo надеются, что Blizzard все же анонсирует порт четвертой части.