Память от Samsung демонстрирует меньший нагрев

Как известно, первые Radeon RX 9070 XT страдали от повышенного нагрева памяти. Возможно, теперь с этим станет проще: вместо ставшей уже привычной памяти от SK hynix китайские энтузиасты обнаружили в видеокартах последних поставок GDDR6 производства Samsung. И оказалось, что нагрев этой памяти заметно меньше.

Тесты показали, что в demanding-бенчмарках, таких как Furmark, температура памяти не превышает 75°C без увеличения напряжения или снижения частот. Производители вроде Sapphire, XFX и GIGABYTE уже начали использовать память Samsung в своих видеокартах. Следует заметить, что сама AMD пока не разрешает партнерам явно указывать, какая память используется в картах, чтобы избежать путаницы. При этом один пользователь Chiphell зря потратил время и деньги на модификацию системы охлаждения памяти, не зная, что в его карте уже стояли более холодные модули Samsung. Теперь сообщество ждет подробных тестов от экспертов, чтобы окончательно подтвердить преимущества Samsung GDDR6.

Возможно, это повлияет на выбор памяти в будущих видеокартах, включая даже NVIDIA, которая, по слухам, тоже меняет поставщиков для GDDR7.