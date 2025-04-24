Компания Nubia объявила о планах мирового запуска игрового смартфона RedMagic 10 Air и стартовых скидках

Nubia официально объявила о выходе игрового смартфона RedMagic 10 Air на глобальные рынки. Хотя изначально планировалось начать продажи сегодня, компания перенесла дату на 6 мая, организовав предварительный период раннего доступа.

С 29 апреля по 6 мая пользователи могут оформить предзаказ, потратив всего 1 доллар, чтобы получить купон на 30 долларов. Стартовая цена модели с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища составит 549 долларов. Версия с 16 ГБ RAM и 512 ГБ памяти будет стоить 699 долларов.

RedMagic 10 Air оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 3, 6,8-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1600 нит, а также аккумулятором на 6000 мАч с поддержкой 80-ваттной зарядки. Хотя устройство немного уступает RedMagic 10 Pro, оно остается мощным решением для мобильных геймеров.

Продажи начнутся 6 мая через программу раннего доступа, а на следующий день смартфон поступит в обычную продажу. Подробные технические характеристики можно найти в официальном анонсе устройства.