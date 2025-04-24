Apple запатентовала клавиатуру с мини-LED подсветкой для возможного использования в MacBook

Apple продолжает экспериментировать с технологиями клавиатур для своих ноутбуков. После проблемных решений вроде Touch Bar и клавиатуры-бабочки компания запатентовала новую концепцию. Вместо сенсорных панелей или отдельных дисплеев на каждой клавише предлагается использовать мини-LED подсветку.

Согласно патенту, обнаруженному AppleInsider, каждая клавиша будет оснащена группой мини-LED элементов. Это позволит динамически менять символы на клавишах без использования энергоемких дисплеев. Клавиши сохранят традиционный ножничный механизм и будут выполнены из алюминия.

Такое решение может дать пользователям возможность переключать раскладки клавиатуры одним нажатием. При этом энергопотребление не должно значительно возрасти по сравнению с текущей LED подсветкой. Однако остается вопрос видимости символов при ярком солнечном свете.

Пока неизвестно, планирует ли Apple реализовать эту технологию в будущих MacBook. Компания регулярно патентует различные идеи, многие из которых так и остаются на бумаге. Но если разработка дойдет до производства, это может стать новым шагом в эволюции клавиатур для ноутбуков.