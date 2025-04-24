Игра Ready or Not преодолела отметку в 9 миллионов проданных копий на PC перед выходом на консолях летом 2025 года.

Разработчики из VOID Interactive объявили, что их тактический шутер Ready or Not преодолел отметку в 9 миллионов проданных копий на PC. Это произошло менее чем через неделю после анонса версий игры для PlayStation 5 и Xbox Series X/S, которые выйдут летом 2025 года.

Генеральный директор VOID Interactive Хулио Родригес отметил, что студия в предвкушении скорого достижения 10 миллионов продаж на Steam и рада возможности представить игру консольной аудитории. Точная дата релиза на консолях пока не называется, известно лишь, что это произойдет летом.

Ready or Not отличается от традиционных шутеров акцентом на реалистичную тактику спецподразделений. Игрокам приходится тщательно планировать операции, минимизируя жертвы и обеспечивая безопасность заложников. Игра вышла в раннем доступе в 2017 году, а полноценный релиз состоялся в 2023 после нескольких переносов.

Консольная версия получит 20 миссий, включая два новых задания, которые одновременно выйдут и для PC в виде бесплатного обновления. Игра поддерживает как одиночное прохождение, так и кооператив до пяти игроков.